ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, есть пострадавший
Старовойт: Житель посёлка Тёткино Курской области пострадал при атаке дронов ВСУ
Украинские войска атаковали посёлок Тёткино Курской области с помощью беспилотников. В результате инцидента один мирный житель пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в результате атаки ВСУ в двух частных домовладениях выбиты окна. Местные власти, как подчеркнул Старовойт, окажут собственникам помощь в устранении повреждений.
Ранее Лайф сообщал, что группа бойцов ВСУ прорвалась в Курскую область и развязала бой с российскими пограничниками. По нашим данным, украинские военные успели выстрелить всего два раза, после чего их накрыли мощным ответным огнём.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency