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14 января, 10:25

ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, есть пострадавший

Старовойт: Житель посёлка Тёткино Курской области пострадал при атаке дронов ВСУ

Украинские войска атаковали посёлок Тёткино Курской области с помощью беспилотников. В результате инцидента один мирный житель пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в двух частных домовладениях выбиты окна. Местные власти, как подчеркнул Старовойт, окажут собственникам помощь в устранении повреждений.

Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области

Ранее Лайф сообщал, что группа бойцов ВСУ прорвалась в Курскую область и развязала бой с российскими пограничниками. По нашим данным, украинские военные успели выстрелить всего два раза, после чего их накрыли мощным ответным огнём.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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