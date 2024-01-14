ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область, есть пострадавший

Украинские войска атаковали посёлок Тёткино Курской области с помощью беспилотников. В результате инцидента один мирный житель пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На посёлок Тёткино Глушковского района совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в результате атаки ВСУ в двух частных домовладениях выбиты окна. Местные власти, как подчеркнул Старовойт, окажут собственникам помощь в устранении повреждений.