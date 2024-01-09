Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели женщины при обстреле села Горналь
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели женщины при обстреле села Горналь Суджанского района. Видео © Telegram / Роман Старовойт
"Сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район, село Горналь Курской области. К сожалению, в результате осколочного ранения погибла женщина", — сказал Старовойт на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Также губернатор сообщил, что при обстреле повреждено два дома, продолжается подомовой обход территории.
Ранее Старовойт сообщил, что ПВО сбила три украинских беспилотника над Курской областью. Позже он добавил, что был сбит ещё один дрон. Это произошло над Курчатовским районом. К слову, именно там находится Курская атомная электростанция (АЭС), которую киевский режим уже пытался неоднократно атаковать.
Shutterstock