Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели женщины при обстреле села Горналь Суджанского района. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район, село Горналь Курской области. К сожалению, в результате осколочного ранения погибла женщина", — сказал Старовойт на видео, опубликованном в его телеграм-канале.