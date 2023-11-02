Стало известно об очередной попытке Киева устроить взрыв на Курской АЭС
SHOT: Киев вновь попытался атаковать Курскую АЭС с помощью дрона
Киев вновь попытался устроить взрыв на Курской атомной электростанции с помощью беспилотника. О деталях происшествия сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, в четверг, 2 ноября, около полудня на территории Курской АЭС, которая расположена в Курчатове, обнаружили упавший дрон самолётного типа. Беспилотник нёс на себе взрывчатку, но, какую именно, пока не известно. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало, в результате никаких разрушений нет. Рухнувший дрон нашёл сотрудник службы безопасности при патрулировании территории станции.
Как сообщал Лайф, последний раз Киев пытался атаковать Курскую АЭС ровно неделю назад. Тогда ВСУ направили на станцию сразу три беспилотника с разным вооружением. Известно, что один из дронов взорвался возле склада ядерных отходов на АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания, обошлось без пострадавших.
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