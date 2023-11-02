Стало известно об очередной попытке Киева устроить взрыв на Курской АЭС

По информации телеграм-канала, в четверг, 2 ноября, около полудня на территории Курской АЭС, которая расположена в Курчатове, обнаружили упавший дрон самолётного типа. Беспилотник нёс на себе взрывчатку, но, какую именно, пока не известно. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало, в результате никаких разрушений нет. Рухнувший дрон нашёл сотрудник службы безопасности при патрулировании территории станции.