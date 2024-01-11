Группа бойцов ВСУ на БМП прорвалась в Курскую область и развязала бой с российскими пограничниками
Бойцы ВСУ на БМП прорвались в Курскую область и атаковали пограничников РФ
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Группа украинских военных на БМП прорвалась в лесополосу в Курской области и атаковала позиции российских пограничников из ручного противотанкового гранатомёта (РПГ). Как сообщил SHOT источник, бойцы ВСУ успели произвести всего два выстрела до ответного огня со стороны РФ.
Вылазка украинских солдат произошла сегодня в районе 14 часов на границе Сумской и Курской областей. Трое вражеских военных на БМП на скорости заехали в лесополосу у села Рогозное и атаковали позиции пограничников из РПГ. Первый выстрел в цель не попал, второй — угодил в поле. Российские пограничники моментально вычислили место, откуда велась стрельба, и накрыли группу огнём.
Судьба украинских военных на данный момент неизвестна. Огонь прекратился, но из лесополосы БМП обратно на Украину не выезжала.
А 9 января российские системы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Также три дрона перехватили в Орловской области. Два из них упали на объект топливно-энергетического комплекса, а третий — на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка.