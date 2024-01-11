Группа бойцов ВСУ на БМП прорвалась в Курскую область и развязала бой с российскими пограничниками

Группа украинских военных на БМП прорвалась в лесополосу в Курской области и атаковала позиции российских пограничников из ручного противотанкового гранатомёта ( РПГ). Как сообщил SHOT источник, бойцы ВСУ успели произвести всего два выстрела до ответного огня со стороны РФ.

Вылазка украинских солдат произошла сегодня в районе 14 часов на границе Сумской и Курской областей. Трое вражеских военных на БМП на скорости заехали в лесополосу у села Рогозное и атаковали позиции пограничников из РПГ. Первый выстрел в цель не попал, второй — угодил в поле. Российские пограничники моментально вычислили место, откуда велась стрельба, и накрыли группу огнём.