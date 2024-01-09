МО РФ: Силы ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в Курской и два в Орловской областях

Российские системы ПВО около 15:00 уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ещё два дрона перехватили в Орловской области. При этом, как уточнил губернатор региона Андрей Клычков, третий БПЛА упал на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.