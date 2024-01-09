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9 января, 12:56

МО РФ: Силы ПВО сбили четыре БПЛА ВСУ в Курской и два в Орловской областях

Российские системы ПВО около 15:00 уничтожили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ещё два дрона перехватили в Орловской области. При этом, как уточнил губернатор региона Андрей Клычков, третий БПЛА упал на нежилой объект в районе посёлка Малая Саханка. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Система ПВО сработала в небе над Курском
Система ПВО сработала в небе над Курском

Ранее Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Речь, вероятно, идёт о нефтебазе "Орёлнефтепродукт". Пострадали три человека.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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