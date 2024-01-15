Три украинские ракеты сбиты средствами ПВО в Курской области

Три украинские ракеты сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Фатежского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты", — написал Старовойт в телеграм-канале и поблагодарил российских защитников за работу.