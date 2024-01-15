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14 января, 22:52

Три украинские ракеты сбиты средствами ПВО в Курской области

Губернатор Старовойт: Над Фатежским районом Курской области сбиты три ракеты ВСУ

Три украинские ракеты сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Фатежского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты", — написал Старовойт в телеграм-канале и поблагодарил российских защитников за работу.

Над Курском работает система ПВО
Над Курском работает система ПВО

Ранее Лайф сообщал, что группа бойцов ВСУ прорвалась в Курскую область и развязала бой с российскими пограничниками. По нашим данным, украинские военные успели выстрелить всего два раза, после чего их накрыли мощным ответным огнём.

Обложка ©

Getty Images / Zeferli

Оксана Попова
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