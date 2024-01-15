Момент взрывов в небе над Курском попал на видео
SHOT: Часть обломков сбитых в Курске ракет ВСУ упала на площадку перед школой
Момент взрывов в небе над Курской области попал на видео. Кадры, на котором слышны громкие хлопки, есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Момент взрывов в небе над Курском. Видео © t.me / SHOT
На видео можно услышать громкие взрывы, от которых сработала сигнализация на автомобилях. Местные жители сообщили, что часть обломков упала на площадку перед 62-й школой. Данных о пострадавших пока нет.
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t.me / SHOT