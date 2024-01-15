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14 января, 23:30

Момент взрывов в небе над Курском попал на видео

SHOT: Часть обломков сбитых в Курске ракет ВСУ упала на площадку перед школой

Момент взрывов в небе над Курской области попал на видео. Кадры, на котором слышны громкие хлопки, есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент взрывов в небе над Курском. Видео © t.me / SHOT

На видео можно услышать громкие взрывы, от которых сработала сигнализация на автомобилях. Местные жители сообщили, что часть обломков упала на площадку перед 62-й школой. Данных о пострадавших пока нет.

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Ранее губернатор Курской области сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Позднее он рассказал, что силами ПВО были сбиты три украинские ракеты над территорией Фатежского района.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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