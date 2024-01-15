Момент взрывов в небе над Курском попал на видео

Момент взрывов в небе над Курской области попал на видео. Кадры, на котором слышны громкие хлопки, есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.

На видео можно услышать громкие взрывы, от которых сработала сигнализация на автомобилях. Местные жители сообщили, что часть обломков упала на площадку перед 62-й школой. Данных о пострадавших пока нет.