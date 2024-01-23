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23 января, 18:55

В Белгородской области сработала ПВО

Губернатор Гладков: В Белгородской области силы ПВО сбили воздушную цель

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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А ранее силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью. Пострадавших и разрушений также не зафиксировано.

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ТАСС / ZUMA

Никита Никонов
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