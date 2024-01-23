В Белгородской области сработала ПВО

В Белгородской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.