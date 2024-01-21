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20 января, 21:49

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА над Тульской областью. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

"В ночь на 21 января дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ велась работа по БПЛА над Тульской областью. <…> По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — рассказали в Министерстве по региональной безопасности Тульской области.

В Министерстве обороны РФ в свою очередь подтвердили информацию об уничтожении дрона и сообщили, что атака была пресечена в 23:50 20 января.

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Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали несколько попыток киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский дрон был сбит в Орловской, а также Смоленской области.

Обложка ©

Getty Images / Benjamin Shearn

Оксана Попова
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