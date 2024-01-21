Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА над Тульской областью. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

"В ночь на 21 января дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ велась работа по БПЛА над Тульской областью. <…> По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет", — рассказали в Министерстве по региональной безопасности Тульской области.

В Министерстве обороны РФ в свою очередь подтвердили информацию об уничтожении дрона и сообщили, что атака была пресечена в 23:50 20 января.