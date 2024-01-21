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20 января, 21:38

Над Смоленской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит в небе над Смоленской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Смоленской областью. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, террористическая попытка киевского режима была пресечена в 23:50 20 января.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Украинский дрон был уничтожен над Орловской областью.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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