Над Смоленской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит в небе над Смоленской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Смоленской областью. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, террористическая попытка киевского режима была пресечена в 23:50 20 января.
"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) сорвали попытку киевского режима атаковать территорию России с применением беспилотника самолётного типа. Украинский дрон был уничтожен над Орловской областью.
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