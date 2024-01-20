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20 января, 16:43

ВСУ с дрона-камикадзе сбросили осколочный боеприпас на белгородское село

Гладков: ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Колотиловка под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 20 января, атаковали село Колотиловка в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Колотиловка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Повреждён инфраструктурный объект связи", — написал он в телеграм-канале.

Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Это уже третий за день обстрел Белгородской области со стороны ВСУ. Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал село Новостроевка-Вторая. Кроме того, украинские военные обстреляли Новую Таволжанку. Пострадавших в этих населённых пунктах также нет.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Никита Осипов
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