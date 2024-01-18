Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Губернатор Гладков: Женщина пострадала при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Жительница Белгорода пострадала в результате обстрела города со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных домовладения: в одном выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения, их починкой уже занимаются специалисты. На месте работают аварийные и оперативные службы.
Напомним, сегодня рано утром в Белгороде было объявлено оповещение ракетной опасности. Глава области призывал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Позже он сообщил, что силы ПВО сбили десять ракет над территорией Белгорода и Белгородского района.
t.me / Настоящий Гладков