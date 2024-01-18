Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Жительница Белгорода пострадала в результате обстрела города со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение правого коленного сустава. Бригадой скорой она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в селе Мясоедово повреждены два частных домовладения: в одном выбиты окна, во втором разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения, их починкой уже занимаются специалисты. На месте работают аварийные и оперативные службы.