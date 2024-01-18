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18 января, 03:54

В Белгороде объявлено оповещение ракетной опасности

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — указал глава региона.

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Оповещение ракетной опасности в Белгороде также объявлялось вечером 17 января. Кроме того, сирены звучали в Валуйках. О каких-либо обстрелах не сообщалось.

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t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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