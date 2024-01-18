В Белгороде объявлено оповещение ракетной опасности

В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — указал глава региона.