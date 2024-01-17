В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности
В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава региона.
Всего же за 17 января в Белгородской области было отражено четыре украинские атаки. В общей сложности ПВО сбила 14 беспилотников, семь ракет "Ольха" и четыре снаряда РСЗО Vampire.
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