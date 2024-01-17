Регион

Уведомления отключены

17 января, 19:18

В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности

В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал глава региона.

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей

Всего же за 17 января в Белгородской области было отражено четыре украинские атаки. В общей сложности ПВО сбила 14 беспилотников, семь ракет "Ольха" и четыре снаряда РСЗО Vampire.

Обложка ©

t.me / ДЕМИДОВ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров