Регион

Уведомления отключены

17 января, 02:31

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в региональном центре. По его словам, было сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.

В Белгороде установили более двух десятков железобетонных остановок, всего в плане 400
В Белгороде установили более двух десятков железобетонных остановок, всего в плане 400

Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе и уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА.

Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров