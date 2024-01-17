Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в региональном центре. По его словам, было сбито несколько воздушных целей.
"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе и уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА.
Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu