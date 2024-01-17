Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в региональном центре. По его словам, было сбито несколько воздушных целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.