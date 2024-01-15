В Белгороде установили более двух десятков железобетонных остановок, всего в плане 400
Гладков: В Белгороде установили более 20 остановок из бетонных конструкций
Одна из бетонных установок в Белгороде. Обложка © t.me / "ЧП Белгородская область"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о строительстве на территории регионального центра остановок из железобетонных конструкций. Как заявил чиновник в телеграм-канале, на сегодняшний день в Белгороде установили 22 таких объекта, 21 из которых обложили песком.
"За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком", — сообщил чиновник.
Помимо того, он рассказал, что также начали устанавливать модульные железобетонные конструкции, испытания которых были проведены в минувшую субботу, 13 января. Губернатор подчеркнул, что температура воздуха тогда достигала отметки в –28 градусов. По его словам, власти планируют установить в городе 400 подобных объектов.
"Конечно, ждём вашего мнения в части того, на правильном ли месте мы установили", — отметил Гладков.
Накануне, 14 января, Лайф писал, что в Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ. Одна из конструкций появилась около универмага "Белгород".