Регион

Уведомления отключены

15 января, 05:02

В Белгороде установили более двух десятков железобетонных остановок, всего в плане 400

Гладков: В Белгороде установили более 20 остановок из бетонных конструкций

Одна из бетонных установок в Белгороде. Обложка © t.me / "ЧП Белгородская область"

Одна из бетонных установок в Белгороде. Обложка © t.me / "ЧП Белгородская область"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о строительстве на территории регионального центра остановок из железобетонных конструкций. Как заявил чиновник в телеграм-канале, на сегодняшний день в Белгороде установили 22 таких объекта, 21 из которых обложили песком.

"За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком", — сообщил чиновник.

Помимо того, он рассказал, что также начали устанавливать модульные железобетонные конструкции, испытания которых были проведены в минувшую субботу, 13 января. Губернатор подчеркнул, что температура воздуха тогда достигала отметки в –28 градусов. По его словам, власти планируют установить в городе 400 подобных объектов.

"Конечно, ждём вашего мнения в части того, на правильном ли месте мы установили", — отметил Гладков.

На четырёх улицах Белгорода установят дополнительные громкоговорители
На четырёх улицах Белгорода установят дополнительные громкоговорители

Накануне, 14 января, Лайф писал, что в Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ. Одна из конструкций появилась около универмага "Белгород".

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Общество
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров