В Белгороде установили более двух десятков железобетонных остановок, всего в плане 400

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о строительстве на территории регионального центра остановок из железобетонных конструкций. Как заявил чиновник в телеграм-канале, на сегодняшний день в Белгороде установили 22 таких объекта, 21 из которых обложили песком.

"За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком", — сообщил чиновник.

Помимо того, он рассказал, что также начали устанавливать модульные железобетонные конструкции, испытания которых были проведены в минувшую субботу, 13 января. Губернатор подчеркнул, что температура воздуха тогда достигала отметки в –28 градусов. По его словам, власти планируют установить в городе 400 подобных объектов.

"Конечно, ждём вашего мнения в части того, на правильном ли месте мы установили", — отметил Гладков.