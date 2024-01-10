На четырёх улицах Белгорода установят дополнительные громкоговорители
В Белгороде установят дополнительные устройства оповещения населения
В Белгороде появятся дополнительные устройства оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии города.
Так, громкоговорители поставят на улицах Беловской, 6, Почтовой, 50а, Газовиков, 47 и в переулке Макаренко, 6. Сроки установки пока неизвестны. В мэрии Белгорода напомнили жителям, что оперативно получать уведомления о поступающих угрозах можно через приложение МЧС России.
Напомним, что Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца 2023 года. Первая атака произошла ещё 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а накануне после атаки три человека попали в реанимацию. Врачи квалифицируют их состояние как стабильно тяжёлое.
ТАСС / Павел Колядин