На четырёх улицах Белгорода установят дополнительные громкоговорители

В Белгороде появятся дополнительные устройства оповещения населения. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, громкоговорители поставят на улицах Беловской, 6, Почтовой, 50а, Газовиков, 47 и в переулке Макаренко, 6. Сроки установки пока неизвестны. В мэрии Белгорода напомнили жителям, что оперативно получать уведомления о поступающих угрозах можно через приложение МЧС России.