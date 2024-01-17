Средства ПВО сбили семь беспилотников над Белгородом и районом

Над Белгородом и районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито семь беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. <…> По уточнённым данным, сбито семь БПЛА", — написал Гладков в телеграм-канале и добавил, что, предварительно, пострадавших нет.

По его словам, в жилом секторе Белгородского района произошло возгорание хозяйственной постройки. Кроме того, в одном из посёлков отключилось электричество. Сейчас на место происшествия следуют оперативные службы и пожарный расчёт.