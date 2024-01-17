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17 января, 00:06

Средства ПВО сбили семь беспилотников над Белгородом и районом

Губернатор Гладков: Над Белгородом сбито семь беспилотников, пострадавших нет

Над Белгородом и районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбито семь беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. <…> По уточнённым данным, сбито семь БПЛА", — написал Гладков в телеграм-канале и добавил, что, предварительно, пострадавших нет.

По его словам, в жилом секторе Белгородского района произошло возгорание хозяйственной постройки. Кроме того, в одном из посёлков отключилось электричество. Сейчас на место происшествия следуют оперативные службы и пожарный расчёт.

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Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам.

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Getty Images / Benjamin Shearn

Оксана Попова
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