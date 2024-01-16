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16 января, 04:07

Минобороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ над двумя российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила 8 дронов ВСУ над Воронежской областью и 4 над Белгородской

Киевский режим в течение ночи предпринял очередные попытки атаки на территории РФ с использованием беспилотников самолётного типа, которые были пресечены российскими силами ПВО. Как сообщили в Минобороны РФ, восемь украинских дронов были сбиты и перехвачены в Воронежской области, ещё четыре — в Белгородской.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

На подлёте к Белгороду сбит беспилотник самолётного типа
На подлёте к Белгороду сбит беспилотник самолётного типа

Напомним, что ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отражении силами ПВО атаки украинских беспилотников на региональный центр. В Минобороны уточнили, что речь идёт о трёх сбитых объектах. Обломки одного из дронов попали в многоэтажку, жильцов которой эвакуировали в ближайшую школу. В результате происшествия также пострадала десятилетняя девочка. В Воронеже после происшествия ввели режим ЧС.

Обложка ©

Getty Images / rancho_runner

Оксана Попова
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