Минобороны отчиталось об отражении ночных атак ВСУ над двумя российскими регионами

Киевский режим в течение ночи предпринял очередные попытки атаки на территории РФ с использованием беспилотников самолётного типа, которые были пресечены российскими силами ПВО. Как сообщили в Минобороны РФ, восемь украинских дронов были сбиты и перехвачены в Воронежской области, ещё четыре — в Белгородской.