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16 января, 02:29

В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС

Мэр Воронежа Кстенин: В городе после атаки украинских БПЛА введён режим ЧС

В Воронеже после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов введён режим чрезвычайно ситуации (ЧС). Как передаёт в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин, это было сделано для оперативности принятия решений.

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС", — заявил градоначальник.

Чиновник также подчеркнул, что повреждённое в результате падения БПЛА строение уже осмотрено, все инженерные системы исправно работают. В настоящее время, по словам Кстетина, надо закрыть тепловой контур и посчитать, сколько окон необходимо заменить.

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Напомним, что ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отражении силами ПВО атаки украинских беспилотников на региональный центр. Обломки дрона попали в многоэтажку, жильцов которой эвакуировали в ближайшую школу. В результате происшествия также пострадала десятилетняя девочка.

Обложка ©

Getty Images / Vladimir Zapletin

Алексей Соловьёв
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