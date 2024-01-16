В Воронеже после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС

В Воронеже после ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов введён режим чрезвычайно ситуации (ЧС). Как передаёт в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин, это было сделано для оперативности принятия решений.

"На пострадавшем доме и соседних, как и по территории отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС", — заявил градоначальник.