Ребёнок пострадал при атаке украинских беспилотников на Воронеж

После ночных ударов киевского режима по Воронежской области помощь медиков понадобилась 10-летней девочке. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По словам губернатора, это случилось из-за того, что фрагменты сбитого украинского беспилотника попали в одну из воронежских квартир, расположенных на улице Тепличной.