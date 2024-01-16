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16 января, 01:40

Ребёнок пострадал при атаке украинских беспилотников на Воронеж

Глава Воронежской области Гусев: После ударов БПЛА помощь понадобилась ребёнку

Многоэтажка в Воронеже на улице Тепличной, куда попали обломки украинского беспилотника. Обложка © t.me / SHOT

Многоэтажка в Воронеже на улице Тепличной, куда попали обломки украинского беспилотника. Обложка © t.me / SHOT

После ночных ударов киевского режима по Воронежской области помощь медиков понадобилась 10-летней девочке. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По словам губернатора, это случилось из-за того, что фрагменты сбитого украинского беспилотника попали в одну из воронежских квартир, расположенных на улице Тепличной.

"У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте", — пояснил Гусев и пообещал утром обратиться к врачам, чтобы они ещё раз проведали пострадавшую.

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Напомним, ранее Гусев заявил, что средствами ПВО отражена атака украинских беспилотников на региональный центр. После этого Минобороны РФ подтвердило, что российские системы ПВО сбили в небе над Воронежской областью три беспилотных летательных аппарата.

Алексей Соловьёв
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