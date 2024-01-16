Регион

Уведомления отключены

15 января, 23:32

Жители Воронежа сообщили о нескольких мощных взрывах в городе

Жители Воронежа сообщили о взрывах в городе, предварительно, работает ПВО

Жители Воронежа сообщили о звуков взрывов. Как рассказали очевидцы телегам-каналу SHOT, предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам местных жителей от грохота тряслись окна в рамах. Всего они насчитали от 5 до 9 взрывов. Официальной информации от местных властей не поступало.

Украинский БПЛА упал на нежилое здание в Воронежской области
Украинский БПЛА упал на нежилое здание в Воронежской области

Днём ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Позднее он рассказал, что силами ПВО были сбиты три украинские ракеты над территорией Фатежского района.

Обложка ©

Getty Images / Mihail Siergiejevicz / SOPA Images / LightRocket

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров