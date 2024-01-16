Жители Воронежа сообщили о нескольких мощных взрывах в городе
Жители Воронежа сообщили о взрывах в городе, предварительно, работает ПВО
Жители Воронежа сообщили о звуков взрывов. Как рассказали очевидцы телегам-каналу SHOT, предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
По словам местных жителей от грохота тряслись окна в рамах. Всего они насчитали от 5 до 9 взрывов. Официальной информации от местных властей не поступало.
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