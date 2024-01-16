Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Воронеж

В Министерстве обороны РФ рассказали, что в ночь на вторник, 16 января, киевский режим в очередной раз попытался совершить террористический акт на территории нашей страны. Как передаёт оборонное ведомство в телеграм-канале, в небе над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.