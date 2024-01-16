Регион

Уведомления отключены

16 января, 01:03

Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Воронеж

Минобороны РФ: Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА над Воронежем

В Министерстве обороны РФ рассказали, что в ночь на вторник, 16 января, киевский режим в очередной раз попытался совершить террористический акт на территории нашей страны. Как передаёт оборонное ведомство в телеграм-канале, в небе над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Сообщается, что атака была совершена в период с 01:50 до 02:50 по московскому времени. В Минобороны подчеркнули, что всего российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника.

Воронежцы насчитали не менее 15 громких взрывов по всему городу
Воронежцы насчитали не менее 15 громких взрывов по всему городу

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средствами ПВО отражена атака украинских беспилотников на региональный центр. А до этого жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Как отмечали очевидцы, от грохота тряслись окна в рамах.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров