Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Воронеж
Минобороны РФ: Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА над Воронежем
В Министерстве обороны РФ рассказали, что в ночь на вторник, 16 января, киевский режим в очередной раз попытался совершить террористический акт на территории нашей страны. Как передаёт оборонное ведомство в телеграм-канале, в небе над Воронежской областью были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.
Сообщается, что атака была совершена в период с 01:50 до 02:50 по московскому времени. В Минобороны подчеркнули, что всего российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средствами ПВО отражена атака украинских беспилотников на региональный центр. А до этого жители Воронежа сообщали о звуках взрывов. Как отмечали очевидцы, от грохота тряслись окна в рамах.
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