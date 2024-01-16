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16 января, 00:15

Воронежцы насчитали не менее 15 громких взрывов по всему городу

SHOT: В Воронеже прозвучало не менее 15 взрывов, в один из домов попали обломки БПЛА

Обломки беспилотника попали в многоэтажку на улице Тепличной в Воронеже. По данным телеграм-канала SHOT, в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Предварительно, момент взрыва в Воронеже. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, к дому подъехали кареты скорой помощи, по предварительным данным, могут быть пострадавшие. Также в распоряжении SHOT оказалось видео с места взрыва в Воронеже. Очевидцы признались, что волной выбило стёкла в многоэтажке на улице Острогожской, перед этим они слышали звуки беспилотника. В общей сложности они насчитали не менее 15 взрывов по всему городу.

Точной информации о пострадавших нет, официальной информации от местных властей на данный момент не поступало.

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Напомним, ранее жители Воронежа сообщили о звуках взрывов. Предварительно, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, от грохота тряслись окна в рамах. Всего они насчитали от пяти до девяти хлопков. Официальной информации от местных властей не поступало.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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