Воронежцы насчитали не менее 15 громких взрывов по всему городу

Обломки беспилотника попали в многоэтажку на улице Тепличной в Воронеже. По данным телеграм-канала SHOT, в городе раздалось не менее 15 взрывов.

Предварительно, момент взрыва в Воронеже. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, к дому подъехали кареты скорой помощи, по предварительным данным, могут быть пострадавшие. Также в распоряжении SHOT оказалось видео с места взрыва в Воронеже. Очевидцы признались, что волной выбило стёкла в многоэтажке на улице Острогожской, перед этим они слышали звуки беспилотника. В общей сложности они насчитали не менее 15 взрывов по всему городу.

Точной информации о пострадавших нет, официальной информации от местных властей на данный момент не поступало.