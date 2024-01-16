Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем

Средствами противовоздушной обороны отражена атака украинских беспилотников на Воронеж. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, предварительно, пострадавших нет, однако данная информация уточняется.

"Над Воронежем дежурными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов.По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия в эти минуты работают оперативные службы. Специалисты уточняют характеристики разрушений.