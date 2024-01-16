В Воронеже эвакуировали жильцов дома, в который попали обломки БПЛА
Мэр Воронежа Кстенин: Жильцы повреждённого после падения БПЛА дома эвакуированы
Власти Воронежской области предпринимают всё необходимое, чтобы помочь пострадавшим от ночной попытки киевского режима совершить очередной теракт. Как передаёт в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин, жильцов пострадавшего в результате падения обломков БПЛА дома эвакуировали и уже разместили в здании местной школы.
Школа в Воронеже, где сейчас находятся жильцы повреждённого после падения БПЛА дома. Фото © t.me / Вадим Кстенин
Градоначальник подчеркнул, что граждане были эвакуированы в находящуюся поблизости школу. Он также поделился фотографиями из этого учреждения, где воронежцы могут обогреться, пока на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
"Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам", — написал чиновник.
Дальнейшие решения, по его словам, будут приниматься после того, как осколки БПЛА проверят специалисты. В то же время мэр пообещал жителям этого дома, что им дадут возможность вернуться туда, как только это станет возможным.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что средствами ПВО отражена атака украинских беспилотников на региональный центр. Он также рассказал о как минимум одном пострадавшем — 10-летней девочке. Помимо этого, жители Воронежа сообщили о звуках взрывов, от грохота которых тряслись окна в рамах. В дальнейшем Минобороны РФ подтвердило, что российские системы ПВО сбили в небе над регионом три беспилотных летательных аппарата.
t.me / Вадим Кстенин