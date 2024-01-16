В Воронеже эвакуировали жильцов дома, в который попали обломки БПЛА

Власти Воронежской области предпринимают всё необходимое, чтобы помочь пострадавшим от ночной попытки киевского режима совершить очередной теракт. Как передаёт в телеграм-канале мэр города Вадим Кстенин, жильцов пострадавшего в результате падения обломков БПЛА дома эвакуировали и уже разместили в здании местной школы.

Школа в Воронеже, где сейчас находятся жильцы повреждённого после падения БПЛА дома. Фото © t.me / Вадим Кстенин

Градоначальник подчеркнул, что граждане были эвакуированы в находящуюся поблизости школу. Он также поделился фотографиями из этого учреждения, где воронежцы могут обогреться, пока на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

"Прошу людей не мешать, не подходить к обломкам и осколкам", — написал чиновник.