На подлёте к Белгороду сбит беспилотник самолётного типа
Губернатор Гладков: Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду
На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.
Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, известно о повреждениях в двух частных домовладениях. Там выбиты окна, посечён забор, также повреждена одна хозяйственная постройка.
Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки украинских дронов-камикадзе по белгородскому селу Мокрая Орловка пострадало два человека. Первый, водитель автомобиля, с осколочными ранениями лица был госпитализирован. Второй пострадавший обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и ранение ноги.
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