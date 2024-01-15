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15 января, 18:23

На подлёте к Белгороду сбит беспилотник самолётного типа

Губернатор Гладков: Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду

На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, известно о повреждениях в двух частных домовладениях. Там выбиты окна, посечён забор, также повреждена одна хозяйственная постройка.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате атаки украинских дронов-камикадзе по белгородскому селу Мокрая Орловка пострадало два человека. Первый, водитель автомобиля, с осколочными ранениями лица был госпитализирован. Второй пострадавший обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и ранение ноги.

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Наталья Исакова
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