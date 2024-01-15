На подлёте к Белгороду сбит беспилотник самолётного типа

На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, известно о повреждениях в двух частных домовладениях. Там выбиты окна, посечён забор, также повреждена одна хозяйственная постройка.