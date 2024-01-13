Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на село под Белгородом выросло до двух
Гладков: При атаке украинских БПЛА в Мокрой Орловке пострадало два человека
Число пострадавших от атаки украинских дронов-камикадзе в Мокрой Орловке Грайворонского городского округа Белгородской области увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Второй мужчина обратился в больницу самостоятельно. У него сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности", — написал глава области в телеграм-канале.
Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Что касается первого раненого — его со множественными ранениями мягких тканей лица сейчас транспортируют в Белгородскую областную клиническую больницу для дальнейшего прохождения лечения.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ атаковали беспилотниками село Мокрая Орловка Белгородской области. Ранения получил мирный житель — водитель автомобиля.
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