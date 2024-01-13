Водитель автомобиля ранен после атаки дронов ВСУ на белгородское село Мокрая Орловка Губернатор Гладков: ВСУ ударили дронами по селу Мокрая Орловка под Белгородом 13 января, 14:30 Выбитые окна квартиры в жилом доме, повреждённом в результате обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военнослужащие атаковали беспилотниками село Мокрая Орловка Белгородской области, в результате чего ранения лица получил один из местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз", — написал он в телеграм-канале.

Мужчину доставили в Центральную районную больницу. Кроме того, повреждения зафиксированы у трёх автомобилей, один их которых сгорел полностью, добавил Гладков. На месте продолжается работа экстренных служб.

Ранее сообщалось, что три человека находятся в реанимации после удара ВСУ по Белгороду 8 января. Врачи уже прооперировали пострадавших, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Авторы Татьяна Миссуми