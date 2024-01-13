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Водитель автомобиля ранен после атаки дронов ВСУ на белгородское село Мокрая Орловка

Губернатор Гладков: ВСУ ударили дронами по селу Мокрая Орловка под Белгородом

13 января, 14:30
Выбитые окна квартиры в жилом доме, повреждённом в результате обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Выбитые окна квартиры в жилом доме, повреждённом в результате обстрела со стороны ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Украинские военнослужащие атаковали беспилотниками село Мокрая Орловка Белгородской области, в результате чего ранения лица получил один из местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель — водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз", написал он в телеграм-канале.

Мужчину доставили в Центральную районную больницу. Кроме того, повреждения зафиксированы у трёх автомобилей, один их которых сгорел полностью, добавил Гладков. На месте продолжается работа экстренных служб.

"Ракеты над головой": Гладков рассказал Лайфу о жизни белгородцев под ударами ВСУ
"Ракеты над головой": Гладков рассказал Лайфу о жизни белгородцев под ударами ВСУ

Ранее сообщалось, что три человека находятся в реанимации после удара ВСУ по Белгороду 8 января. Врачи уже прооперировали пострадавших, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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