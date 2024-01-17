Отражена четвёртая за день атака Украины на Белгородскую область

Украинские военные попытались атаковать территорию Белгородской области четвёртый раз за день. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила над регионом беспилотник самолётного типа, сообщает Минобороны РФ.

"Около 12:00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в министерстве.