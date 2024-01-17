Отражена четвёртая за день атака Украины на Белгородскую область
Минобороны: Средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
Украинские военные попытались атаковать территорию Белгородской области четвёртый раз за день. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила над регионом беспилотник самолётного типа, сообщает Минобороны РФ.
"Около 12:00 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в министерстве.
В оперштабе региона рассказали, что беспилотник был сбит в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Оперативные службы уточняют сведения о последствиях на земле.
Попытки атаковать регион начались сегодня ночью. В Белгороде после двух часов была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже отчитался об уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА. Спустя время в регионе вновь сработала система ПВО.
Vk / Минобороны России