Четыре снаряда РСЗО Vampire и два дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре реактивных снаряда RM 70 Vampire и два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе и уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА. Спустя время в регионе вновь сработала система ПВО.
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