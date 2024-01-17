Регион

Уведомления отключены

17 января, 04:20

Четыре снаряда РСЗО Vampire и два дрона ВСУ уничтожены над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре реактивных снаряда RM 70 Vampire и два украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде, сбито несколько воздушных целей

Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе и уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА. Спустя время в регионе вновь сработала система ПВО.

Обложка ©

Getty Images / Suryanto Suryanto / Anadolu Agency

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров