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18 января, 05:08

Силы ПВО за утро сбили 10 ракет над Белгородской областью

Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 ракет

За утро российские средства ПВО сбили десять ракет над территорией Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Гладков: "Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 ракет". Видео © Telegram / "Настоящий Гладков"

"По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома — выбиты стёкла в Белгородском районе", — сказал он, добавив, что для уточнения данных позже будет проведён подомовой обход.

Также Гладков информировал о раненых при украинском обстреле перед Новым годом: из больниц Белгорода и Москвы выписано 20 человек. В медицинских учреждениях осталось 40 пациентов, их состояние стабильное.

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Ранее Лайф писал, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор призвал людей спуститься в укрытие или иное безопасное место, а находящихся дома — не подходить к окнам. Позднее она была отменена.

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Telegram / "Настоящий Гладков"

Лариса Сафронова
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