Силы ПВО за утро сбили 10 ракет над Белгородской областью
Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 ракет
За утро российские средства ПВО сбили десять ракет над территорией Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Гладков: "Над Белгородом и Белгородским районом сбито 10 ракет". Видео © Telegram / "Настоящий Гладков"
"По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома — выбиты стёкла в Белгородском районе", — сказал он, добавив, что для уточнения данных позже будет проведён подомовой обход.
Также Гладков информировал о раненых при украинском обстреле перед Новым годом: из больниц Белгорода и Москвы выписано 20 человек. В медицинских учреждениях осталось 40 пациентов, их состояние стабильное.
Ранее Лайф писал, что в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Губернатор призвал людей спуститься в укрытие или иное безопасное место, а находящихся дома — не подходить к окнам. Позднее она была отменена.
Telegram / "Настоящий Гладков"