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20 января, 15:04

ВСУ второй раз за день атаковали Белгородчину

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако есть небольшие повреждения "на земле".

"В одном частном жилом доме выбиты окна и посечён фасад. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, это уже второй за 20 января обстрел Белгородской области со стороны ВСУ. Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал Новостроевку-Вторую Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.

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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Матвей Константинов
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