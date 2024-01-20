ВСУ второй раз за день атаковали Белгородчину

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако есть небольшие повреждения "на земле".

"В одном частном жилом доме выбиты окна и посечён фасад. Оперативные службы работают на месте", — написал он в телеграм-канале.