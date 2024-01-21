Силы ПВО РФ сбили ещё одну авиаракету ВСУ над Чёрным морем

Российские системы ПВО днём 21 января сбили ещё одну авиационную управляемую ракету Вооружённых сил Украины над Чёрным морем у западного побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее в МО РФ уже сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали две украинские ракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма. Лайф также писал, что российские средства ПВО работают над отражением атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сбита как минимум одна цель. Он уточнил, что спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры в результате атаки.