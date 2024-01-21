Над Чёрным морем у Крыма сбили две управляемые ракеты ВСУ
Минобороны РФ: ПВО ликвидировала две ракеты ВСУ над Чёрным морем у Крыма
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали две украинские ракеты над Чёрным морем у западного побережья Крыма. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 21 января.
"Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что российские средства ПВО работают над отражением атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, сбита как минимум одна цель. Кроме того, над Херсонской областью поражены две украинские ракеты, нацеленные на Крым.
ТАСС / Александр Полегенько