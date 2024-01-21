Над Херсонской областью сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе города Геническ Херсонской области две украинские ракеты, нацеленные на Крым. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", — написал он в телеграм-канале.