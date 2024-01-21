Над Херсонской областью сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым
Сальдо: Над Херсонской областью сбиты две украинские ракеты, нацеленные на Крым
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе города Геническ Херсонской области две украинские ракеты, нацеленные на Крым. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове", — написал он в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО работают над отражением атаки на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, уже сбита как минимум одна цель. Объявлена воздушная тревога, местных жителей призвали соблюдать спокойствие.
ТАСС / Николай Гынгазов