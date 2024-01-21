В Севастополе звучит воздушная тревога, Крымский мост перекрыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто без объяснения причин. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переезду и подготовке к досмотру.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.
Тем временем в Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
А ранее в Севастополе три раза за день объявляли воздушную тревогу. Позже Минобороны РФ рассказало, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
ТАСС / Сергей Мальгавко