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21 января, 10:01
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В Севастополе звучит воздушная тревога, Крымский мост перекрыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто без объяснения причин. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переезду и подготовке к досмотру.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сказано в сообщении.

Тем временем в Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил в своём телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили
В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили

А ранее в Севастополе три раза за день объявляли воздушную тревогу. Позже Минобороны РФ рассказало, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Бражников
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