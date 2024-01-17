В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев и опубликовал видео с памяткой в своём телеграм-канале.
Морской и наземный транспорт остановили, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
А ранее Лайф сообщал, что 5 января в Севастополе три раза за день объявляли воздушную тревогу. Позже Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
Shutterstock