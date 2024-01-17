Регион

Уведомления отключены

17 января, 14:03
8805

В Севастополе объявлена воздушная тревога, транспорт остановили

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Губернатор города Михаил Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © t.me / razvozhaev

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев и опубликовал видео с памяткой в своём телеграм-канале.

Морской и наземный транспорт остановили, сообщает Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

В Севастополе попросили не пугаться громких звуков от уничтожения сбитых ракет ВСУ
В Севастополе попросили не пугаться громких звуков от уничтожения сбитых ракет ВСУ

А ранее Лайф сообщал, что 5 января в Севастополе три раза за день объявляли воздушную тревогу. Позже Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров