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5 января, 13:12

В Севастополе попросили не пугаться громких звуков от уничтожения сбитых ракет ВСУ

Губернатор Развожаев: В Севастополе начали уничтожать остатки сбитых ракет ВСУ

В Севастополе начали уничтожать остатки сбитых ранее украинских ракет. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки, из-за которых не стоит переживать, предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", — сообщил Развожаев.

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Ранее в городе в третий раз за день объявили воздушную тревогу. В связи с этим граждан предупредили, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает своё движение. На данный момент тревога отменена.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Анатолий Симоненко
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