В Севастополе попросили не пугаться громких звуков от уничтожения сбитых ракет ВСУ
Губернатор Развожаев: В Севастополе начали уничтожать остатки сбитых ракет ВСУ
В Севастополе начали уничтожать остатки сбитых ранее украинских ракет. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки, из-за которых не стоит переживать, предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
"Ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", — сообщил Развожаев.
Ранее в городе в третий раз за день объявили воздушную тревогу. В связи с этим граждан предупредили, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает своё движение. На данный момент тревога отменена.
ТАСС / Сергей Мальгавко