В Севастополе попросили не пугаться громких звуков от уничтожения сбитых ракет ВСУ

В Севастополе начали уничтожать остатки сбитых ранее украинских ракет. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки, из-за которых не стоит переживать, предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов, в том числе и ракеты, которая упала в частном секторе за СевГУ", — сообщил Развожаев.