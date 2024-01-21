Российские военные отражают атаку Украинской армии на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над отражением атаки на Севастополь, сбита как минимум одна цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — проинформировал градоначальник.

Он уточнил, что спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры в результате атаки. Развожаев призвал земляков сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, напомнив про запрет на съёмку работы ПВО.