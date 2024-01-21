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21 января, 10:55

Российские военные отражают атаку Украинской армии на Севастополь

Развожаев: Над акваторией Севастополя работает ПВО, сбита как минимум одна цель

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) работают над отражением атаки на Севастополь, сбита как минимум одна цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — проинформировал градоначальник.

Он уточнил, что спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры в результате атаки. Развожаев призвал земляков сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, напомнив про запрет на съёмку работы ПВО.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью
Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью

Ранее сегодня движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто без объяснения причин. А в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Андрей Бражников
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