Стало известно, сколько живой силы и техники ВСУ "перемололи" под Донецком наши воины
МО РФ: ВСУ потеряли на Донецком направлении три танка и до 220 военных
Украинская армия потеряла на Донецком направлении за последние сутки до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. Об этом сообщили на брифинге в среду, 24 января, в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных бригад и 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. А сложнее всего противнику пришлось в трёх точках на карте ДНР: под Андреевкой, Клещеевкой и Курдюмовкой.
"Потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронемашин и 16 автомобилей", — отчитались в военном ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ сегодня находятся в 16 километрах к северу от Донецка и в 30 с лишним километрах к западу от города. А до этого он подтвердил продвижение российских войск к городу, откуда ВСУ обстреливали Донецк 21 января. Речь идёт о населённом пункте Курахово, расположенном в Марьинском районе республики.