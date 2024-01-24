Стало известно, сколько живой силы и техники ВСУ "перемололи" под Донецком наши воины

Украинская армия потеряла на Донецком направлении за последние сутки до 220 военных, три танка и восемь боевых бронемашин. Об этом сообщили на брифинге в среду, 24 января, в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, было нанесено сокрушительное поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных бригад и 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. А сложнее всего противнику пришлось в трёх точках на карте ДНР: под Андреевкой, Клещеевкой и Курдюмовкой.