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23 января, 10:13

Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка

ВСУ находятся в 16 километрах от Донецка со стороны Авдеевки, и в 33 — со стороны Марьинки. Фото © Shutterstock.com

ВСУ находятся в 16 километрах от Донецка со стороны Авдеевки, и в 33 — со стороны Марьинки. Фото © Shutterstock.com

ВСУ сегодня находятся в 16 километрах к северу от Донецка, и в 30 с лишним километрах — к западу от города. Такие данные озвучил во вторник, 23 января, глава ДНР Денис Пушилин.

"Если брать в сторону Авдеевки, то это порядка 16 километров, если брать — вот сейчас от Марьинки отодвинули — от центра Донецка, наверное, где-то 32–33 километра", — проинформировал он в эфире "Соловьёв Live".

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Ранее Пушилин сообщил о продвижении российских войск к городу, откуда ВСУ обстреливали Донецк 21 января. Речь идёт о населённом пункте Курахово, расположенном в Марьинском районе республики. Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по донецкому микрорайону "Текстильщик", в результате которого погибло 28 человек, несколько десятков были ранены. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Марина Калегина
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