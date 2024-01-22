Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке, в результате которого погибло 27 человек. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ со ссылкой на поручение руководителя ведомства.
"Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", — передаёт пресс-служба ведомства.
СК РФ намеревается выяснить обстоятельства сброса боеприпаса с БПЛА в Куйбышевском районе Донецка. Следователи также займутся расследованием и дневных обстрелов Донецка.
Напомним, утром 21 января ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Сообщается, что погибло 27 человек, ещё 25 ранены. В связи с произошедшим 22 января в ДНР объявлен днём траура.
T.me / Следком