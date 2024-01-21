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21 января, 16:43

В ДНР объявили 22 января днём траура по жертвам удара ВСУ по Донецку

Пушилин объявил 22 января в ДНР днём траура по жертвам удара ВСУ по Донецку

Понедельник, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявлен днём траура по жертвам удара ВСУ по рынку в Донецке. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Завтра, 22 января, в ДНР объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки 25 человек погибли, не менее 20 пострадали. Лавров поднимет тему теракта на предстоящем Совбезе ООН.

МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек
МИД РФ назвал варварским терактом удар ВСУ по Донецку, унёсший жизни 25 человек
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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Наталья Исакова
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