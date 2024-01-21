В ДНР объявили 22 января днём траура по жертвам удара ВСУ по Донецку

Понедельник, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявлен днём траура по жертвам удара ВСУ по рынку в Донецке. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Завтра, 22 января, в ДНР объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", — написал он в телеграм-канале.