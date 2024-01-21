В ДНР объявили 22 января днём траура по жертвам удара ВСУ по Донецку
Пушилин объявил 22 января в ДНР днём траура по жертвам удара ВСУ по Донецку
Понедельник, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявлен днём траура по жертвам удара ВСУ по рынку в Донецке. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Завтра, 22 января, в ДНР объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром в воскресенье, 21 января, ВСУ нанесли удар по крупному рынку в Кировском районе Донецка. Снаряды попали в магазины и торговые ряды, где находилось много людей. Несколько ракет упали во дворах ближайших жилых домов. По последним данным, в результате украинской атаки 25 человек погибли, не менее 20 пострадали. Лавров поднимет тему теракта на предстоящем Совбезе ООН.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин