Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке увеличилось до 18

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате обстрела рынка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до 18, ранения получили 13 человек.

"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о восемнадцати погибших и тринадцати раненых. Информация продолжает поступать", — написал Кулемзин в телеграм-канале.