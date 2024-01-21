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21 января, 10:33

Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке увеличилось до 18

Кулемзин: Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до 18

Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке. Обложка © Telegram / "М-рн. Текстильщик [Донецк]"

Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке. Обложка © Telegram / "М-рн. Текстильщик [Донецк]"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате обстрела рынка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до 18, ранения получили 13 человек.

"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о восемнадцати погибших и тринадцати раненых. Информация продолжает поступать", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Напомним, днём в воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Донецке. Ранее сообщалось, что в результате атаки из РСЗО погибло минимум 13 человек. Также было известно о 10 пострадавших с травмами различной степени тяжести.

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Наталья Исакова
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