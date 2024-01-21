Число жертв удара ВСУ по рынку в Донецке увеличилось до 18
Кулемзин: Число погибших в результате удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до 18
Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке. Обложка © Telegram / "М-рн. Текстильщик [Донецк]"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил информацию о погибших и пострадавших в результате обстрела рынка со стороны ВСУ. По его данным, число жертв увеличилось до 18, ранения получили 13 человек.
"Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о восемнадцати погибших и тринадцати раненых. Информация продолжает поступать", — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Напомним, днём в воскресенье, 21 января, ВСУ обстреляли рынок в микрорайоне "Текстильщик" в Донецке. Ранее сообщалось, что в результате атаки из РСЗО погибло минимум 13 человек. Также было известно о 10 пострадавших с травмами различной степени тяжести.