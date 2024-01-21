Экскаваторщик получил ранение при сбросе боеприпаса ВСУ с дрона в Донецке

Экскаваторщик пострадал в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ на ремонтную бригаду в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В Куйбышевском районе по улице Ленкоранской вражеский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел", — написал он в своём телеграм-канале.