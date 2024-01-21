Пушилин: 13 человек погибли в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке
13 человек погибли в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке. Обложка © Telegram / "М-рн. Текстильщик [Донецк]"
В Донецке в результате обстрела рынка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибло 13 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Последствия обстрела ВСУ рынка в Донецке. Обложка © Telegram / "Типичный Донецк"
"Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно", — написал он в телеграм-канале.
13 человек погибли в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке. Обложка © Telegram / "М-рн. Текстильщик [Донецк]"
Информация продолжает поступать. В настоящее время известно как минимум о десяти пострадавших с травмами различной степени тяжести. Атаке из РСЗО подвергся микрорайон "Текстильщик" в Кировском районе города, где расположены торговые ряды, магазины.
А ранее Лайф писал, что два мирных жителя погибли в результате артиллерийского обстрела ВСУ города Алёшки Херсонской области. Кроме того, несколько жилых домов получили повреждения.