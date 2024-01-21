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21 января, 06:31

Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Алёшки Херсонской области

Два мирных жителя погибли в результате артиллерийского обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Военном следственном управлении СК РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел города Алёшки Херсонской области, в результате среди мирного населения два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в результате обстрелов повреждения получили и жилые дома. По данным ведомства, украинские военные наносили удары снарядами калибра 155 миллиметров.

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А ранее Лайф сообщал, что мирная жительница Херсонской области погибла в результате артиллерийского обстрела села Казачьи Лагеря со стороны украинских военных. ВСУ наносили удары снарядами калибра 155 миллиметров.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Александра Мышляева
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