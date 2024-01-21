Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ города Алёшки Херсонской области

Два мирных жителя погибли в результате артиллерийского обстрела города Алёшки Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Военном следственном управлении СК РФ.

"Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел города Алёшки Херсонской области, в результате среди мирного населения два человека погибли", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что в результате обстрелов повреждения получили и жилые дома. По данным ведомства, украинские военные наносили удары снарядами калибра 155 миллиметров.