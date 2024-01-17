Две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке Украины атаковать американскими ракетами Storm Shadow школу и медицинское учреждение в Геническом округе. Снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны.

"ПВО отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н. п. Поповка на подлёте", — уточнил глава региона и добавил, что благодаря работе ПВО удалось избежать пострадавших.