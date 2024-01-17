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17 января, 10:57

Две ракеты Storm Shadow сбиты на подлёте к школе и больнице в Херсонской области

Сальдо: ПВО сбила ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медучреждение

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке Украины атаковать американскими ракетами Storm Shadow школу и медицинское учреждение в Геническом округе. Снаряды были сбиты средствами противовоздушной обороны.

"ПВО отразила попытку вооружённых формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе н. п. Поповка на подлёте", — уточнил глава региона и добавил, что благодаря работе ПВО удалось избежать пострадавших.

Отражена четвёртая за день атака Украины на Белгородскую область
Отражена четвёртая за день атака Украины на Белгородскую область

А ранее сегодня в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже отчитался об уничтожении семи беспилотников. В Минобороны в свою очередь уточнили, что над Белгородской областью силы ПВО сбили семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА. Спустя время в регионе вновь сработала система ПВО.

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Андрей Бражников
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