Министерство иностранных дел РФ назвало ракетный удар по рынку в Донецке варварским террористическим актом неонацистского киевского режима при поддержке США и их сателлитов.

"Утром 21 января вооруженные формирования бандеровцев нанесли преднамеренный удар из реактивных систем залпового огня по рынку и магазинам в квартале "Текстильщик" Кировского района Донецка. Всего было совершено шесть артналётов прицельно по местам скопления людей. По поступающей информации, не менее 25 человек погибло и 20 получили ранения", — уточнили в МИД РФ.

Обстрел вёлся с территории подконтрольной Киеву Авдеевки из полученного от Запада оружия, что подтверждает его непосредственную вовлёченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Владимира Зеленского, заметили в министерстве. Там считают, что Украина вновь продемонстрировала бесчеловечность и ненависть к ни в чём не повинным людям. В МИД обратили внимание на то, что киевские главари называют их "особями" и готовы безжалостно убивать.

Москва осудила вероломный удар по гражданскому населению и безудержное стремление Запада нанести России "стратегическое поражение" руками марионеток из Киева. МИД обвинил Запад в том, что он подталкивает киевский режим к всё более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления. Россия призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта против населения Донецка. Москва расценит молчание как негласное одобрение убийств мирных граждан и ещё более кровавых злодеяний.